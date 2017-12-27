27 декабря. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на четверг 28 декабря в связи с туманом, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в четверг в Москве ожидается облачная погода с небольшими осадками, туман. Воздух в столице прогреется до 0, +2 градусов.
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