20 декабря. Mossovetinfo.ru –Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в ночь на субботу, 21 декабря в связи с возможным образованием тумана, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



Предупреждение действует в период с 00:00 до 09:00 субботы, 21 декабря.



Желтый уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.