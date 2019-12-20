20 декабря. Mossovetinfo.ru –Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в ночь на субботу, 21 декабря в связи с возможным образованием тумана, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.
Предупреждение действует в период с 00:00 до 09:00 субботы, 21 декабря.
Желтый уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.
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