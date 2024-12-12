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Поезда на МЦД-2 задерживаются с отклонением от графика до 40 минут
13 декабря — Mossovetinfo.ru — Поезда Московских центральных диаметров второго маршрута (МЦД-2) следуют с увеличенны...
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13.12.2024, 16:06
Желтый уровень погодной опасности в Москве и регионе продлен до 18 декабря
13 декабря — Mossovetinfo.ru — Гидрометцентр РФ сообщил, что решено продлить в Москве и Московской области до среды, 1...
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12.12.2024, 09:28
Работу системы отопления в Москве скорректировали из-за ожидаемого похолодания до минус 12 градусов - Бирюков
12 декабря — Mossovetinfo.ru — Из-за ожидаемого похолодания до минус 12 градусов в ночные часы специалисты комплекса ...