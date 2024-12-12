Желтый уровень погодной опасности в Москве и регионе продлен до 18 декабря

13 декабря — Mossovetinfo.ru — Гидрометцентр РФ сообщил, что решено продлить в Москве и Московской области до среды, 18 декабря, желтый уровень погодной опасности, причиной для которого стала гололедица.



Предупреждение будет сохраняться до 00:00 18 декабря, - сообщил Гидрометцентр РФ. Ранее сообщалось, что действие предупреждения закончится в 11:00 16 декабря.



В связи с предупреждением Гидрометцентра РФ водителям рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию с другими машинами и не превышать скорость.