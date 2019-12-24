24 декабря. Mossovetinfo.ru – Жилой комплекс из трех корпусов построят в рамках программы реновации жилья в районе Нижегородский, проект комплекса утвержден Москомэкспертизой, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу Москомэкспертизы Валерия Леонова.



Три корпуса будут построены на Новохохловской улице. В первом корпусе будет 444 квартиры, во втором – 227 квартир, в третьем – 357 квартир. Кроме того, в зданиях будет обустроено 12 нежилых помещений, в которых разместятся диспетчерские службы, торговые и общественные организации.



Возле домов проложат проезды, обустроят тротуары, детские и спортивные площадки, места для отдыха. Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена, будут высажены деревья и кустарники, разбиты газоны.