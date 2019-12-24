24 декабря. Mossovetinfo.ru – Жилой комплекс из трех корпусов построят в рамках программы реновации жилья в районе Нижегородский, проект комплекса утвержден Москомэкспертизой, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу Москомэкспертизы Валерия Леонова.
Три корпуса будут построены на Новохохловской улице. В первом корпусе будет 444 квартиры, во втором – 227 квартир, в третьем – 357 квартир. Кроме того, в зданиях будет обустроено 12 нежилых помещений, в которых разместятся диспетчерские службы, торговые и общественные организации.
Возле домов проложат проезды, обустроят тротуары, детские и спортивные площадки, места для отдыха. Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена, будут высажены деревья и кустарники, разбиты газоны.
16:17 Происшествия Суд приговорил участника беспорядков в Москве Суровцева к 2 годам и 6 месяцам колонии
15:10 Город (Москва и область) Жилой комплекс на 1000 квартир построят по программе реновации в районе Нижегородский
14:54 Происшествия Фигурант «болотного дела» Дмитрий Бученков получил 2,5 года колонии заочно
14:18 Город (Москва и область) Пациенты с мукозисцидозом в Москве смогут получать компенсацию на лекарства
13:09 Город (Москва и область) Общественный транспорт Москвы будет работать всю новогоднюю ночь
07:58 Общество Праздничные мероприятия для детей пройдут перед Новым годом в московских парках
13:55 Власть Собянин: нынешняя программа реновации является логичным продолжением программы Лужкова
13:39 Власть Мосгордума стала более разнообразной после выборов 2019 года - Собянин
09:10 Город (Москва и область) Власти Москвы определили 73 площадки для строительства по реновации на месте старых домов
16:48 Общество Около половины россиян не хотят переводить трудовые книжки в электронный формат