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Город (Москва и область)     24.12.2019 15:10

Жилой комплекс на 1000 квартир построят по программе реновации в районе Нижегородский

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Теги:  программа реновации жилья  Нижегородский район  реновация жилья  строительство  программа реновации 

24 декабря. Mossovetinfo.ru – Жилой комплекс из трех корпусов построят в рамках программы реновации жилья в районе Нижегородский, проект комплекса утвержден Москомэкспертизой, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу Москомэкспертизы Валерия Леонова.

Три корпуса будут построены на Новохохловской улице. В первом корпусе будет 444 квартиры, во втором – 227 квартир, в третьем – 357 квартир. Кроме того, в зданиях будет обустроено 12 нежилых помещений, в которых разместятся диспетчерские службы, торговые и общественные организации.

Возле домов проложат проезды, обустроят тротуары, детские и спортивные площадки, места для отдыха. Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена, будут высажены деревья и кустарники, разбиты газоны.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  Нижегородский район  реновация жилья  строительство  программа реновации 

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