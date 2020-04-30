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Город (Москва и область)     30.04.2020 14:49

Жилой комплекс на 540 квартир построят по программе реновации в Бабушкинском районе

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Теги:  программа реновации жилья  Бабушкинский  реновация жилья  снос пятиэтажек  программа реновации  строительство  жилье 

30 апреля. Mossovetinfo.ru – В Бабушкинском районе Москвы в рамках программы реновации жилья построят жилой комплекс на 540 квартир, сообщается на портале mos.ru.

Жилой комплекс будут построены на улице Осташковская. Комплекс будет состоять из двух корпусов, объединенных одноуровневой автостоянкой. В одном корпусе будет 294 квартиры, в другом – 306 квартир. 6 квартир будут приспособлены для маломобильных граждан.

Первые этажи зданий будут нежилыми, там разместятся помещения общественного назначения. Подъезды оборудуют лифтами разной грузоподъемности.

Территорию вокруг жилого комплекса благоустроят, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны, установят малые архитектурные формы и оборудуют наружное освещение.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  Бабушкинский  реновация жилья  снос пятиэтажек  программа реновации  строительство  жилье 

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