30 апреля. Mossovetinfo.ru – В Бабушкинском районе Москвы в рамках программы реновации жилья построят жилой комплекс на 540 квартир, сообщается на портале mos.ru.
Жилой комплекс будут построены на улице Осташковская. Комплекс будет состоять из двух корпусов, объединенных одноуровневой автостоянкой. В одном корпусе будет 294 квартиры, в другом – 306 квартир. 6 квартир будут приспособлены для маломобильных граждан.
Первые этажи зданий будут нежилыми, там разместятся помещения общественного назначения. Подъезды оборудуют лифтами разной грузоподъемности.
Территорию вокруг жилого комплекса благоустроят, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны, установят малые архитектурные формы и оборудуют наружное освещение.
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