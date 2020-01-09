9 января. Mossovetinfo.ru – В дни новогодних праздников жители 16 домов в 6 районах Москвы начали переселение в рамках программы реновации жилья, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы.
Расселяемые дома находятся в районах Бескудниковский, Дмитровский, Можайский, Северное Измайлово, Нагатинский затон и Проспект Вернадского. Больше всего домов – три – находятся в районе Проспект Вернадского на улице Коштоянца.
Новые квартиры жители расселяемых домов получили в домах, построенных рядом с их прежним жильем на стартовых площадках программы реновации.
Таким образом, в настоящее время в Москве в рамках программы реновации жилья происходит переселение из 128 домов в 49 новостроек.
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