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Город (Москва и область)     09.01.2020 13:16

Жители 16 домов в 6 районах Москвы начали переселение по реновации в праздничные дни

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Теги:  программа реновации жилья  расселение  реновация жилья  программа реновации 

9 января. Mossovetinfo.ru – В дни новогодних праздников жители 16 домов в 6 районах Москвы начали переселение в рамках программы реновации жилья, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы.

Расселяемые дома находятся в районах Бескудниковский, Дмитровский, Можайский, Северное Измайлово, Нагатинский затон и Проспект Вернадского. Больше всего домов – три – находятся в районе Проспект Вернадского на улице Коштоянца.

Новые квартиры жители расселяемых домов получили в домах, построенных рядом с их прежним жильем на стартовых площадках программы реновации.

Таким образом, в настоящее время в Москве в рамках программы реновации жилья происходит переселение из 128 домов в 49 новостроек.


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Теги: 
программа реновации жилья  расселение  реновация жилья  программа реновации 

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