25 апреля. Mossovetinfo.ru – Жители пяти домов в бабушкинском районе получили новые квартиры в рамках программы реновации жилья, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента городского имущества.
Сообщается, что из 316 семей, проживающих в расселяемых домах, 290 уже заключили договора о переезде с департаментом городского имущества и переехали в новые квартиры.
Всего на северо-западе Москвы по программе реновации в новые квартиры переселяется 506 семей.
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