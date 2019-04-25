25 апреля. Mossovetinfo.ru – Жители пяти домов в бабушкинском районе получили новые квартиры в рамках программы реновации жилья, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента городского имущества.



Сообщается, что из 316 семей, проживающих в расселяемых домах, 290 уже заключили договора о переезде с департаментом городского имущества и переехали в новые квартиры.



Всего на северо-западе Москвы по программе реновации в новые квартиры переселяется 506 семей.