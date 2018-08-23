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Город (Москва и область)     23.08.2018 18:54

Журнал Time включил парк «Зарядье» в список лучших мест мира

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Теги:  Зарядье  парки 

23 августа. Mossovetinfo.ru – Американский журнал Time включил парк «Зарядье» в список лучших мест в мире в 2018 году. Это единственный парк, включенный в список из 100 объектов. Туда также попали достопримечательности, рестораны и гостиницы со всего мира.

Парк «Зарядье» был создан на территории снесенной гостиницы «Россия» и открыт в сентябре 2016 года. Территория парка составляет более 10 гектар. В составе парка четыре климатические зоны со своим микроклиматом, который поддерживается искусственно. Также в парке расположены медиацентр, различные аттракционы и «парящий мост» над набережной Москвы-реки. В июле 2018 года на территории парка был открыт концертный зал.

В создании парка принимали участие американские архитекторы из компании Diller Scofidio + Renfro.


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Карта места

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Теги: 
Зарядье  парки 

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