23 августа. Mossovetinfo.ru – Американский журнал Time включил парк «Зарядье» в список лучших мест в мире в 2018 году. Это единственный парк, включенный в список из 100 объектов. Туда также попали достопримечательности, рестораны и гостиницы со всего мира.
Парк «Зарядье» был создан на территории снесенной гостиницы «Россия» и открыт в сентябре 2016 года. Территория парка составляет более 10 гектар. В составе парка четыре климатические зоны со своим микроклиматом, который поддерживается искусственно. Также в парке расположены медиацентр, различные аттракционы и «парящий мост» над набережной Москвы-реки. В июле 2018 года на территории парка был открыт концертный зал.
В создании парка принимали участие американские архитекторы из компании Diller Scofidio + Renfro.
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