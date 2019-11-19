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Город (Москва и область)     19.11.2019 14:12

Зимний сезон в московских парках откроется 22 ноября

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Теги:  парки  зима  сезон 

19 ноября. Mossovetinfo.ru – Зимний сезон в московских парках откроется 22 ноября, сообщил журналистам директор Мосгорпарка Вячеслав Дунаев.

По словам Дунаева, первым стартует Парк Горького, в котором откроется каток. В остальных городских парках зимний сезон начнется 23 ноября.

Посетителей парков зимой ждут более 2 тысяч различных мероприятий: музыкальные выступления, ледовые шоу, более 200 концертов, театральные представления, викторины, конкурсы, спортивные соревнования, более 1,4 тысячи мастер-классов и многое другое. Также в парках пройдет 80 фестивалей.

Сезон зимних развлечений в парках Москвы завершится в конце февраля 2020 года.


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Теги: 
парки  зима  сезон 

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