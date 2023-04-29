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Мнения     08.05.2023 09:19

68% считают 80-летнего Байдена слишком старым для еще одного срока - опрос

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Теги:  США  президент  выборы  рейтинг  опрос  мнение  Байден  Трамп 

8 мая. Mossovetinfo.ru - Рейтинг Джо Байдена упал до 36 процентов - самого низкого уровня в его карьере, что на один пункт ниже его предыдущего минимума в начале 2022 года и на шесть пунктов ниже, чем в феврале, свидетельствует опрос общественного мнения Langer Research Associates, проведенный для ABC News и Washington Post.

68% считают 80-летнего Байдена слишком старым для еще одного срока и около 56% не одобряют его работу.

При этом 76-летнего Трампа слишком старым для участия в выборах считают 44 процента.

На вопрос, кого они поддержат в 2024 году, 38% сказали, что проголосуют за Байдена, а 44% ответили, что они "определенно" или "вероятно" проголосуют за Трампа.

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Теги: 
США  президент  выборы  рейтинг  опрос  мнение  Байден  Трамп 

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