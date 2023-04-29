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08.05.2023, 09:19
68% считают 80-летнего Байдена слишком старым для еще одного срока - опрос
8 мая. Mossovetinfo.ru - Рейтинг Джо Байдена упал до 36 процентов - самого низкого уровня в его карьере, что на один пунк...
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07.05.2023, 22:26
Гонка вооружений в сфере ИИ будет отличаться от предыдущих - Киссинджер
7 мая, Mossovetinfo.ru - Гонка вооружений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) не будет похожа на предыдущие, из-за п...
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29.04.2023, 09:53
Зеленский заявил что верит в захват Крыма в ходе контрнаступления
29 апреля. Mossovetinfo.ru - Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью финскому Yle и другим скандинавски...