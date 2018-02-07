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Мнения     07.02.2018 14:25

«Рейтинг INRIX никак не характеризует транспортную ситуацию в городах» - зам. руководителя ЦОДД

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Теги:  Москва  дороги  инфраструктура  загруженность  рейтинг  INRIX  мнение  Евсин 

7 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Рейтинг INRIX, согласно которому Москва, как и год назад, заняла второе место в рейтинге городов с самой загруженной автотранспортной системой, а московские водители провели в пробках 91 час, - «никак не характеризует транспортную ситуацию в городах» - полагает Начальник ситуационного центра, зам. руководителя Центра организации дорожного движения (ЦООД) Правительства Москвы Александр Евсин, чье мнение и обоснование мнения опубликовано в Forbes.

«Рейтинг INRIX никак не характеризует транспортную ситуацию в городах. Поэтому, хоть INRIX и комплиментарно отметил Москву, указав что у нас улучшилось движение на 3,8%, но видимо, это свидетельствует только о несколько увеличившейся непоседливости немногочисленных собирателей данных для INRIX», - сообщил Евсин.

Методика сбора данных для составления рейтинга INRIX, по мнению Евсина, «представлена очень обобщенно», она не прозрачна, а за исходными данными аналитики INRIX к городским властям не обращались. «Теперь о методике сбора данных для составления рейтинга INRIX. Я все-таки верю, что данные собирали. Данные можно получить либо от городских властей, либо из неких сервисов. INRIX не обращалась за данными ни в один из городов России, представленных в рейтинге. Какие сервисы использовались для сбора данных — неизвестно. Методика расчета представлена очень обобщенно», - сообщил Евсин.

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Теги: 
Москва  дороги  инфраструктура  загруженность  рейтинг  INRIX  мнение  Евсин 

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