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Путин: когда страна или человек пытаются неправдами сохранить свои позиции, укрепить их, это – никуда не годится
8 августа — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин, выступая 7 августа на пленарном заседании XXVII Петербу...
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31.07.2024, 20:06
Генпрокурор: резонансные теракты в «Крокусе» и Дагестане стали возможны и из-за просчетов властей
31 июля — Mossovetinfo.ru — В Генпрокуратуре России под председательством Игоря Краснова подведены итоги работы орг...