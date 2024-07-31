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Мнения     28.08.2024 09:45

«Ъ» узнал о попытках операторов справиться с замедлением YouTube

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Теги:  YouTube  замедление  Роскомнадзор  реестр  закон  юристы  мнение 

28 августа — Mossovetinfo.ru — Операторы начали устанавливать решения, благодаря которым пользователи могут посмотреть видео на YouTube. Участники рынка считают, что в этом нет правонарушения, так как сервис хотя и «замедляется», но официально не запрещен сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в одном из операторов и на телеком-рынке.

В информации «Коммерсантъ» отмечается, что в отсутствие официального заявления Роскомнадзора о замедлении YouTube в России операторы связи начали устанавливать на своих сетях решения, которые делают сервис доступным для абонентов. Операторы пытаются привлечь новых абонентов, и так как сервис в РФ не внесен в реестр запрещенных и официально не заблокирован, их действия совершенно законны, отмечают юристы.

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Теги: 
YouTube  замедление  Роскомнадзор  реестр  закон  юристы  мнение 

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