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Администрация Байдена нанесла огромный ущерб российско-американским отношениям - Лавров
19 января — Mossovetinfo.ru — Администрация президента США Джо Байдена нанесла огромный ущерб российско-американск...
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19.01.2025, 09:51
Полная нормализация отношений РФ и США в сложившихся реалиях невозможна - Медведев
19 января — Mossovetinfo.ru — Полная нормализация отношений России и США в сложившихся реалиях невозможна, считает з...
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15.01.2025, 02:10
Бастрыкин предлагает расширить список преступлений с конфискацией
15 января — Mossovetinfo.ru — Следственным комитетом подготовлены предложения по совершенствованию законодательст...