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Мнения     19.01.2025 10:49

Администрация Байдена нанесла огромный ущерб российско-американским отношениям - Лавров

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Теги:  Лавров  МИД  США  Россия  отношения  мнение  заявление 

19 января — Mossovetinfo.ru — Администрация президента США Джо Байдена нанесла огромный ущерб российско-американским отношениям. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Мнение Лаврова опубликовано в телеграм-канале журналиста.

«Ущерб огромный, но и администрация Трампа в свою первую каденцию нанесла серьезный ущерб, в том числе во многом потому, что Обама оставил такое наследство, на которое пришел Трамп со своими людьми. И те санкции, которые ввел Обама за три недели до инаугурации Трампа, это вообще непорядочно, неэтично, выгнав наших дипломатов, своровав пять объектов дипломатической недвижимости. Конечно, они поставили наши отношения в позицию не самого лучшего старта, так я скажу. Ну и видим, что сейчас администрация Байдена пытается сделать то же самое», - сказал глава МИД РФ.

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Теги: 
Лавров  МИД  США  Россия  отношения  мнение  заявление 

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