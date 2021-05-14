 
Актуальные темы:
Мнения     14.05.2021 18:06

Александр Мясников заявил, что в России началась третья волна коронавируса

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  COVID-19 

14 мая. Mossovetinfo.ru — Врач и телеведущий Александр Мясников в своем telegram-канале заявил, что в России началась третья волна коронавируса.

«Три месяца заболеваемость идет вверх, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца роста заболеваемости, и так по всем странам», - написал Мясников.

Мясников отметил, что третья волна не идет равномерно по всему миру, третья волна начинается в разных странах в разное время, и даже в одной стране в различных регионах «график» может отличаться.

Врач отметил, что даже вводимые ограничительные меры не очень помогают в борьбе с коронавирусом. Мясников привел в пример страны, где введены жесткие ограничения, которые люди строго соблюдают, однако заболеваемость и смертность все равно растут.

Поэтому, по мнению Мясникова, в борьбе с коронавирусом реально можно надеяться только на вакцинацию.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  COVID-19 

Возврат к списку

Лента новостей

18:53 Власть Правительство РФ утвердило перечень недружественных иностранных государств

18:26 Власть Путин: на Украине проводится зачистка политического поля

18:06 Мнения Александр Мясников заявил, что в России началась третья волна коронавируса

17:12 В России Роскомнадзор: Twitter заявил о готовности удалять противоправный контент

16:29 Власть Путин: палестино-израильский конфликт напрямую затрагивает интересы России

Актуальные материалы

15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек

09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление

10:12 Власть Минтруд: делать длинными майские праздники на постоянной основе не планируется

12:39 Город (Москва и область) Станцию метро «Смоленская» планируется открыть после реконструкции в июне

11:44 Город (Москва и область) Две новые станции на будущем МЦД-4 откроют до конца 2021 года

13:19 Город (Москва и область) Самый длинный эскалатор в московском метро появится на станции БКЛ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru