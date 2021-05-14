Александр Мясников заявил, что в России началась третья волна коронавируса

14 мая. Mossovetinfo.ru — Врач и телеведущий Александр Мясников в своем telegram-канале заявил, что в России началась третья волна коронавируса.



«Три месяца заболеваемость идет вверх, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца роста заболеваемости, и так по всем странам», - написал Мясников.



Мясников отметил, что третья волна не идет равномерно по всему миру, третья волна начинается в разных странах в разное время, и даже в одной стране в различных регионах «график» может отличаться.



Врач отметил, что даже вводимые ограничительные меры не очень помогают в борьбе с коронавирусом. Мясников привел в пример страны, где введены жесткие ограничения, которые люди строго соблюдают, однако заболеваемость и смертность все равно растут.



Поэтому, по мнению Мясникова, в борьбе с коронавирусом реально можно надеяться только на вакцинацию.