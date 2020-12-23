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Мнения     23.12.2020 08:41

Биолог рассказала, из-за чего появляются новые штаммы коронавируса

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Теги:  коронавирус  COVID-19 

23 декабря. Mossovetinfo.ru - Лечение коронавируса приводит к ускоренной мутации вируса и появлению новых штаммов. Об этом РИА Новости заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Например, мы применяем коалесцентную плазму, в которой находится большое количество специфических антител. Они убивают вирус. В организме человека, который болеет давно и тяжело, часто существует больше, чем одна разновидность вируса SARS-CoV-2. Плазма уберет те вирусы, которые связываются с антителами, и оставит остальные. Произойдет направленная эволюция вируса», — отметила Баранова.

Новый штамм коронавируса был выявлен в Великобритании. По некоторым данным, он распространяется быстрее обычного коронавируса и на 71% более заразен. Позднее стало известно, что новый штамм обнаружен также еще в трех странах — Дании, Нидерландах и Австралии. 

Ряд стран в связи с выявлением нового штамма прекратил авиасообщение с Великобританией. Такое же решение принял российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Авиасообщение между Россией и Великобританией временно приостанавлено с 00:00 часов вторника, 22 декабря. При этом в Роспотребнадзоре заявили, что в России новый штамм не обнаруживался.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19 

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