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Мнения     28.06.2022 09:47

CNN: советники Байдена в частном порядке сомневаются, что Украина может вернуть всю свою территорию

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Теги:  Украина  спецоперация  США  Байден  советники  мнение  CNN 

28 июня. Mossovetinfo.ru – Чиновники Белого дома теряют уверенность в том, что Украина когда-либо сможет вернуть все земли, которые она потеряла для России за последние четыре месяца войны, сообщили CNN официальные лица США, даже с более тяжелым и современным оружием, которое США и их союзники планируют отправить. Об этом сообщает CNN во вторник.

«Советники президента Джо Байдена начали внутренние дебаты о том, как и должен ли президент Украины Владимир Зеленский изменить свое определение украинской "победы" - с поправкой на вероятность того, что его страна необратимо сократилась», - отмечается в материале CNN.

В то же время CNN сообщает, что «официальные лица США подчеркнули CNN, что эта более пессимистичная оценка не означает, что США планируют оказать давление на Украину, чтобы заставить ее пойти на какие-либо официальные территориальные уступки России, чтобы положить конец войне». Также, «помощник конгресса, знакомый с обсуждениями, сказал CNN, что меньшее украинское государство не является неизбежным».

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Теги: 
Украина  спецоперация  США  Байден  советники  мнение  CNN 

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