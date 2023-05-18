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Мнения
23.05.2023, 19:13
Дерипаска: около 250 региональных американских банков не переживут начавшийся кризис
23 мая — Mossovetinfo.ru — Около 250 региональных американских банков не смогут пережить в ближайшие месяцы начавшийс...
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Мнения
22.05.2023, 08:20
У данных о ранении Главкома ВСУ Залужного серьезное подтверждение - РИА Новости
22 мая — Mossovetinfo.ru — Главком ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение в начале мая при ракетном ударе по ук...
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Мнения
18.05.2023, 08:43
Заявления американских политиков о Тайване обнажают их дурные намерения - Китай
18 мая - Mossovetinfo.ru - Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан на пресс-кон...