 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Мнения     23.05.2023 19:13

Дерипаска: около 250 региональных американских банков не переживут начавшийся кризис

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  США  банки  кризис  Дерипаска  мнение 

23 мая — Mossovetinfo.ru — Около 250 региональных американских банков не смогут пережить в ближайшие месяцы начавшийся кризис и «загнутся» как это уже произошло с первыми банками, полагает российский предприниматель Олег Дерипаска, написавший об этом в своем Telegram-канале.

«Сейчас уже понятно, что из региональных американских банков этот кризис точно не переживут порядка 250. Причем первый пяток уже загнулся. Это вообще, конечно, было прикольно выслушивать последние 10-15 лет рассказы американских типа аналитиков о том, что мы ещё увидим этот «китайский экономический кризис» из-за скрытых региональных долгов и проблем перегретого рынка недвижимости в Китае.

Однако всё это мы увидим в ближайшие месяцы на американской земле. Драма уже началась. И драма с долговыми обязательствами казначейства, ставка по которым взлетела вверх, и мучения по подъему потолка американского госдолга в Конгрессе — это одна из прелюдий», - написал Дерипаска.

Предприниматель предварил свое размышление тем, что занятно наблюдать за этой антикитайской пропагандой различных финансовых американских СМИ, «как велики проблемы Китая, связанные с региональной недвижимостью, финансами и банками».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
США  банки  кризис  Дерипаска  мнение 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

19:13 Мнения Дерипаска: около 250 региональных американских банков не переживут начавшийся кризис

18:53 В России Загранпаспорт, который гражданин не сдал при запрете на выезд за границу, будет признан недействительным

18:22 В России На территории Белгородской области отменен правовой режим контртеррористической операции — губернатор

16:58 Город (Москва и область) С 27 мая по 10 июля будет ограничено движение поездов от Казанского вокзала до станции Выхино

16:09 В России Уничтожено более 70-ти украинских террористов, техника, вторгшиеся 22 мая в Белгородскую область — Минобороны РФ

Актуальные материалы

17:32 Общество Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных - Госдума, Гусев, СРЗП

09:20 Город (Москва и область) C 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы со станции «Чеховская» и «Цветной бульвар»

21:16 В мире Си Цзиньпин назвал диалог единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса

21:54 Общество Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, санкциях к уклонистам

09:26 В мире Украина скоро может потерять способность наращивать наземные силы в контрнаступлении - Пентагон

08:49 Город (Москва и область) Горячую линию 117 и проекты для желающих пойти на военную службу по контракту открыло Правительство Москвы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru