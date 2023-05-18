Дерипаска: около 250 региональных американских банков не переживут начавшийся кризис

23 мая — Mossovetinfo.ru — Около 250 региональных американских банков не смогут пережить в ближайшие месяцы начавшийся кризис и «загнутся» как это уже произошло с первыми банками, полагает российский предприниматель Олег Дерипаска, написавший об этом в своем Telegram-канале.



«Сейчас уже понятно, что из региональных американских банков этот кризис точно не переживут порядка 250. Причем первый пяток уже загнулся. Это вообще, конечно, было прикольно выслушивать последние 10-15 лет рассказы американских типа аналитиков о том, что мы ещё увидим этот «китайский экономический кризис» из-за скрытых региональных долгов и проблем перегретого рынка недвижимости в Китае.



Однако всё это мы увидим в ближайшие месяцы на американской земле. Драма уже началась. И драма с долговыми обязательствами казначейства, ставка по которым взлетела вверх, и мучения по подъему потолка американского госдолга в Конгрессе — это одна из прелюдий», - написал Дерипаска.



Предприниматель предварил свое размышление тем, что занятно наблюдать за этой антикитайской пропагандой различных финансовых американских СМИ, «как велики проблемы Китая, связанные с региональной недвижимостью, финансами и банками».