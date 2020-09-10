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Мнения     10.09.2020 08:29

Deutsche Bank заявил о наступлении глобальной «эпохи беспорядка»

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Теги:  Deutsche Bank  аналитика  мнение  Джим Рейд 

10 сентября. Mossovetinfo.ru- Эпоху глобализации, длившуюся 40 лет, сменит «век беспорядка», сообщается в на сентябрьском исследовании Deutsche Bank.

Как передает РБК, автор доклада Джим Рейд отмечает, что характерной чертой нового периода станет преимущество экономики Китая перед США, рост глобального долга и усиление позиций миллениалов. «Эпоха беспорядка» будет отмечена ростом инфляции, озабоченностью вопросами климата, ужесточением конкуренции поколений и новой технологической революцией.

По мнению экспертов, экономическое противостояние Китая и США будет напоминать отношения Соединенных Штатов и СССР времен холодной войны.

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Теги: 
Deutsche Bank  аналитика  мнение  Джим Рейд 

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