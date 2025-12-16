21 декабря — Mossovetinfo.ru — Представители так называемого глубинного государства (deep state, «дипстейт») делают все возможное, чтобы помешать урегулированию на Украине и в конечном итоге вовлечь США в военный конфликт с Россией. Об этом, как сообщает ТАСС
, заявила в субботу директор Национальной разведки США Тулси Габбард, выступая на конференции консервативной общественной организации Turning Point USA в штате Аризона.
«Президент (США Дональд – ред.) Трамп неустанно работает над заключением мирной сделки, которая положит конец войне России и Украины (...), его команда прямо сейчас ведет переговоры. Но на протяжении месяцев я вижу, что каждый раз, когда они достигают прогресса и становятся все ближе к надежде заключить мир, поджигатели войны в «дипстейте» пытаются сделать все возможное, чтобы остановить их (...), чтобы втянуть военных США в прямой конфликт с Россией, чего в конечном итоге хотят ЕС и НАТО. Мы не можем допустить этого», - сказала она.
Трансляцию мероприятия ведет консервативная медиакомпания RSBN. Директор американской Нацразведки отметила, что противники урегулирования конфликта предсказуемо обращаются к своим излюбленным тактикам. «Дипстейт» в рядах разведывательного сообщества превращает разведданные в свое оружие, чтобы помешать прогрессу. Они сливают информацию своим друзьям в мейнстримных пропагандистских СМИ, пытаясь распространять ложный нарратив. Они разжигают страх и истерию, чтобы таким образом оправдать продолжение войны и свои попытки подорвать мирные усилия президента Трампа», - заключила Габбард.
В то же время, как сообщает РИА Новости
, американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что среди ее коллег в законодательной власти США есть те, кто получает материальную выгоду от продолжения украинского конфликта.
В палате представителей и сенате есть законодатели, которые открыто выступают против того, что делает президент (США Дональд - ред.) Трамп, против того, что делает Стив Уиткофф, против того, что делает Джаред Кушнер, потому что у них есть личный интерес и они получают выгоду от продолжения конфликта на Украине, - сказала Луна в ходе своего выступления на мероприятии консервативной организации Turning Point USA.
Разве можно ожидать, что действующий член палаты представителей или сената проголосует за мир, когда у него есть личный интерес (в конфликте - ред.), когда он поддерживается и принадлежит военно-промышленному комплексу?, - сказала Луна.