20.01.2026, 22:52
Дмитриев заявил о растущем осознании правильности позиции России в мире - Давос
20 января — Mossovetinfo.ru — Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прям...
10.01.2026, 05:31
Трамп не убедил руководителей крупных нефтяных компаний о масштабных инвестициях в Венесуэле - CNN
10 января — Mossovetinfo.ru — «Прохладная реакция со стороны отрасли грозит ещё больше осложнить беспрецедентное вм...
07.01.2026, 10:52
МИД КНР назвал буллингом требование США об эксклюзивном доступе к нефти Венесуэлы
7 января — Mossovetinfo.ru — Пекин решительно осуждает попытки Вашингтона заставить Венесуэлу разорвать связи с Ки...