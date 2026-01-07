 
Актуальные темы: переговоры
Мнения     20.01.2026 22:52

Дмитриев заявил о растущем осознании правильности позиции России в мире - Давос

20 января — Mossovetinfo.ru — Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил о конструктивном характере проводимых международных встреч и росте поддержки российских подходов. Об этом он заявил журналистам в Давосе. Об этом сообщает ТАСС.

«Встречи проходят конструктивно. Все больше и больше людей осознают правильность позиции России», - сказал Дмитриев.

Ранее в Давосе состоялась встреча Дмитриева со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и советником американского лидера Джаредом Кушнером. Переговоры продолжались более двух часов.

Встреча спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером продлилась более 2 часов, передаёт корреспондент РИА Новости.

И российский, и американский представители высоко оценили результаты встречи. Так, Дмитриев заявил журналистам, что встречи России и США походят в конструктивном ключе, а Уиткофф назвал переговоры очень позитивными.

Напомним, что 15 января Президент США Дональд Трамп заявил агентству Reuters, что потенциальное мирное соглашение тормозит Украина, а не Россия. 


