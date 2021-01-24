Дмитрий Барановский - 10 тезисов о 23 января - победа через массовость

24 января. Mossovetinfo.ru - Депутат Совета депутатов Северное Измайлово (Москва) Дмитрий Барановский, наблюдавший в центре столицы 23 января за акцией массового протеста, опубликовал в своем аккаунте baranovskiy.dm в facebook - "наблюдения по вчерашнему митингу".



Далее - текст Д.Барановского:

1. На Пушкинскую площадь с трудом втиснулся, никогда такого не было на несанкционированном митинге. Народ массово пришел.

2. Энергетика! Молодежь 20-30 полностью взяла в руки весь протест. Раньше на санкционированные митинги ходила московская интеллигенция с лицами, на которых написано "мы обречены". Теперь полностью поменялась атмосфера.

Молодые люди заряжены, они верят в победу! И они победят только по этой причине! Потому что энергия победы вовлекает все больше активной молодежи в протест. А кислые лица интеллигенции, наоборот, сдувают протест. Даже хорошо, что сдулись "рожденные в СССР".

3. Молодежь никого и ничего не боится. Они не думают про последствия - штрафы, аресты, уголовные дела. У них нет семей, детей, должностей, кредитов, ипотеки. По этой причине их протест гораздо сильнее. Что мы и увидели вчера.

4. Уровень насилия на митинге со стороны полиции не увеличился и не уменьшился по сравнению с предыдущими митингами. Не было команды подавить протест насилием, как в Беларуси. Это хорошо с точки зрения роста протеста. Ходить на несанкционированные митинги по-прежнему безопасно.

5. Везде в интернете крутят картинки с насилием. Это очень малые эпизоды, которые совершенно не отражают реальную обстановку на митинге. Эти ролики создают неправильное представление о митинге у сторонних наблюдателей, как-будто везде мочилово и задержания. Это не так! В основном можно спокойно стоять и ходить где угодно и избегать задержаний или тумаков. Хочешь драйва - лезь на рожон. Хочешь спокойного митинга - уйди в сторону и не приближайся к строю ОМОНа. Каждый участник сам выбирает свой уровень адреналина.

6. В ОВД у задержанных я спросил, кто первый раз на митинге. Лес рук!!! 20-летние массово влились в протест. И их будет еще больше от митинга к митингу. Это худший сценарий для власти.

7. На Тверской каждый второй автомобиль гудит в поддержку протестующих! Симпатии людей, не участвующих в митингах, полностью на стороне протестующих, это будет подпитывать тех, кто уже осмелел выходить. И это огромный резерв для роста митингов.

8. Большинство сочувствующих по-прежнему боятся участвовать в митингах, но это временно. Скоро все выйдут.

9. Про регионы вы все видели сами - страна проснулась.

10. Победа митингующих будет не через насилие (революция, майдан и т.п.), а через массовость. (Хорошо бы это поняла молодежь, которая лезет лупить ОМОН, и попридержала коней.). Все кто пишет в интернетах - ваш протест неправильный, хватит бегать от ОМОНА, это все прогулки, кричалки ни к чему не приведут, нужно выходить и драться - все это глупый призыв к проигрышной тактике. Сейчас нужно быть водой, а не стеной. Стену разрушат, а воду нет!