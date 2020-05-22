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Мнения     22.05.2020 18:38

Дмитрий Быков: Тот, кто будет после Путина, будет хуже Путина

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Теги:  Эхо Москвы  Дмитрий Быков  мнение  после Путина  хуже Путина 
Автор:  Дмитрий Быков

22 мая. Mossovetinfo.ru - По мнению писателя Дмитрия Быкова, "любой, кто будет после Путина, будет ненадолго" и "тот, кто будет после Путина, будет хуже Путина". Об этом Дмитрий Быков сказал 22 мая в эфире "Эхо Москвы" в авторской Программе «Один» с Дмитрием Быковым. Также Быков сказал, что "кто бы к этой власти ни пришел, я очень этому человеку не завидую". 

Стенограмма части эфира Программы «Один» с Дмитрием Быковым  на "Эхо Москвы" (Время выхода в эфир: 22 МАЯ 2020, 00:05) :

"В принципе же, разговоры о том, что будет после Путина (об этом тоже много вопросов), кажутся мне не то чтобы бессмысленными – как раз именно сейчас имеет смысл об этом потолковать, – но большинство авторов, которые сейчас об этом пишут, отличаются какой-то поразительной наивностью. Ведь совершенно очевидно, что любой, кто будет после Путина, будет ненадолго, это во-первых. Вне зависимости от того, будет ли это либерал, консерватор, наследник или преемник, или тот, кто хуже Путина, черные после серых – ясно, что это будет ненадолго. Всегда долгое правление в России заканчивалось чехардой – резкой довольно сменой правителей и правительств. У следующего после Путина правителя не будет шансов, чтобы удержать ситуацию. Это первое, что для меня очевидно.

Второе: будет ли хуже? Россия вообще, к сожалению, находится в нисходящем тренде. Большевики были хуже царской власти, постбольшевистская власть была хуже большевиков (хуже потому, что если большевики хотя бы руководствовались какими-то правилами, то это было просто торжество абсолютного цинизма), а то, что пришло после романтиков перемен, которые тоже очень недолго удержались, оказалось очередной реинкарнацией спецслужб, что, по-моему, еще хуже. Совершенно очевидно, что тот, кто будет после Путина, будет хуже Путина. Это не значит, что Путин хороший; это не значит, что хороши были большевики.

Мне тут в связи с беседой с Акуниным постоянно приходится разъяснять, что я не выступаю апологетом Советского Союза: я просто говорю, что Советский Союз был разрушен силами стихии, а не силами реконструкции. Что стихия, энтропия в любом случае хуже, чем созидание, хотя и с созиданием в СССР обстояло неважно. То есть это нисходящий тренд, и во что он упрется, я не знаю. Когда-то многие (например, такой социопсихолог, впоследствии эмигрировавший) писали, что, вероятно, нас ожидает распад до атомарного уровня (распад общества, в смысле), до абсолютного разброда, не знаю. Но то, что нисходящий тренд очевиден и что следующая власть будет глупее, может быть, недальновиднее, а, может быть, прекраснодушнее, но неопытнее, чем нынешняя, – это, по-моему, совершенно очевидно. И кто бы к этой власти ни пришел, я очень этому человеку не завидую.".

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Теги: 
Эхо Москвы  Дмитрий Быков  мнение  после Путина  хуже Путина 

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