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Мнения     01.12.2022 11:25

Экс-глава ЦРУ Петреус: Конфликт на Украине закончится путем переговоров

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Теги:  Экс-глава ЦРУ  Петреус  David Howell Petraeus  интервью  мнение  Украина  Россия  конфликт  переговоры 

1 декабря, Mossovetinfo.ru - Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус считает, что конфликт на Украине рано или поздно закончится именно переговорами. Об этом он заявил в интервью изданию Taggesspiegel.

«Боевые действия на Украине закончатся путем переговоров. <...> Когда время придет, лидеры США, ЕС, Великобритании и других стран будут работать с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения», - сказал Петреус.

По мнению Петреуса, российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский не готовы сейчас начать переговорный процесс.

По словам экс-главы ЦРУ, «когда время придет», западные лидеры будут работать с Киевом и Москвой «над созданием и реализацией решения».

В интервью бывший глава ЦРУ рассказал о худших ошибках президента Байдена, стремлении Китая к власти, отношениях с Россией и вероятности ядерной войны.

Беседовавшие с экс-главой ЦРУ журналисты сделали вывод, что Петреус скептически относится к тому, чтобы добиваться победы Киева в вооруженном конфликте любой ценой. При этом он подчеркнул, что Запад продолжит поддерживать Украину в материальном и военном плане.

По информации из открытых источников, в т.ч. Википедии, Петреус в 2001—2002 годах участвовал в миротворческой операции НАТО в Боснии и Герцеговине в качестве помощника начальника штаба по операциям сил стабилизации НАТО, а затем в качестве заместителя командующего Объединенной межведомственной контртеррористической оперативной группой США. С июля 2002 по май 2004 года командовал 101-й воздушно-десантной дивизией.
Когда в марте 2003 года началось вторжение англо-американских сил в Ирак, Петреус командовал 101-й воздушно-десантной дивизией. В июне 2004 года Петреус был произведён в генерал-лейтенанты и назначен главой Многонационального командования по передаче безопасности в Ираке.
26 июня 2008 года Сенатский комитет по делам вооружённых сил Конгресса утвердил кандидатуру Петреуса на пост главы Центрального командования вооружённых сил США. Возглавлял командование с 31 октября 2008 по 30 июня 2010 года.
С 4 июля 2010 по 18 июля 2011 года командовал Международными силами содействия безопасности в Афганистане.
6 сентября 2011 года возглавил ЦРУ. 10 ноября 2012 года ушёл в отставку после скандала, связанного со взломом почты его предполагаемой любовницы. Как стало известно, Петреус предоставил своей любовнице Поле Бродвелл, офицеру армейского резерва, которая писала его биографию, доступ к своей электронной почте в ЦРУ и другой секретной информации.

фото (скрин) издание Taggesspiegel


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Теги: 
Экс-глава ЦРУ  Петреус  David Howell Petraeus  интервью  мнение  Украина  Россия  конфликт  переговоры 

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