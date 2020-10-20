20 октября. Mossovetinfo.ru – Спад заболеваемости коронавирусом в России ожидается в начале ноября, такой прогноз дали специалисты научной лаборатории моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ имени Плеханова, сообщает РИА Новости.



Специалисты провели анализ, основанный на соотношении числа инфицированных и суточного прироста выполненных тестов, а также рассчитали индекс интенсивности инфицирования, основанный на процентном соотношении числа заболевших в текущем месяце и в предыдущем.



По словам экспертов, снижения роста заболеваемости коронавирусом можно ожидать в тот момент, когда соотношение числа инфицированных к числу выполненных тестов не будет меняться. На основании результатов расчетов и многолетних наблюдений за сезонным течением некоторых острых респираторных вирусных инфекций, специалисты лаборатории пришли к выводу, что этот момент наступит в начале ноября.



При этом, в лаборатории отметили, что могут расти абсолютные цифры заболеваемости, но если число зараженных не будет расти по отношению к числу тестов, значит пик заболеваемости достигнут.