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Мнения     20.10.2020 11:08

Эксперты спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в России в ноябре

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Теги:  коронавирус  исследования  расчеты 

20 октября. Mossovetinfo.ru – Спад заболеваемости коронавирусом в России ожидается в начале ноября, такой прогноз дали специалисты научной лаборатории моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ имени Плеханова, сообщает РИА Новости.

Специалисты провели анализ, основанный на соотношении числа инфицированных и суточного прироста выполненных тестов, а также рассчитали индекс интенсивности инфицирования, основанный на процентном соотношении числа заболевших в текущем месяце и в предыдущем.

По словам экспертов, снижения роста заболеваемости коронавирусом можно ожидать в тот момент, когда соотношение числа инфицированных к числу выполненных тестов не будет меняться. На основании результатов расчетов и многолетних наблюдений за сезонным течением некоторых острых респираторных вирусных инфекций, специалисты лаборатории пришли к выводу, что этот момент наступит в начале ноября.

При этом, в лаборатории отметили, что могут расти абсолютные цифры заболеваемости, но если число зараженных не будет расти по отношению к числу тестов, значит пик заболеваемости достигнут.


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Теги: 
коронавирус  исследования  расчеты 

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