21 декабря. Mossovetinfo.ru - Новый штамм коронавируса появился еще в начале ноября и имеет нейтральный характер, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.



При этом, Горелов отметил, что новый штамм коронавируса может быть более заразным, однако пока нет никаких данных, чтобы утверждать, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализаций. Информация о том, что новый штамм может заражать большее число людей, тоже пока не подтверждено.



Новый штамм коронавируса был выявлен в Великобритании. По некоторым данным, он распространяется быстрее обычного коронавируса и на 71% более заразен. Позднее стало известно, что новый штамм обнаружен также еще в трех странах — Дании, Нидерландах и Австралии.



Ряд стран в связи с выявлением нового штамма прекратил авиасообщение с Великобританией. Такое же решение принял российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Авиасообщение между Россией и Великобританией временно приостанавливается с 00:00 часов вторника, 22 декабря.