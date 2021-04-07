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Мнения     07.04.2021 10:50

«ЭпиВакКорона» дает иммунитет к COVID-19 минимум на год - представитель разработчика

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Теги:  коронаврус  COVID-19  вакцина  ЭпиВакКорона 

7 апреля. Mossovetinfo.ru — Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» дает иммунитет от заболевания минимум на год, заявил в эфире радиостанции «Вести ФМ» руководитель разработчика вакцины Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Александр Семенов.

По словам Семенова, при использовании вакцины антитела вырабатываются в 94% случаев, при этом вакцина эффективна против британского и южноафриканского штаммов коронавируса.

Семенов отметил, что в настоящее время центр «Вектор» получает многочисленные заявки о поставках вакцины за рубеж.

Вакцина «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России 14 октября 2020 года и стала второй российской вакциной от коронавируса.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали вакцину «ЭпиВакКорона» безопасной и эффективной, однако при этом, уточнили, что для выявления формирующихся после применения вакцины антител необходимо использовать специальные тест-системы.


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Теги: 
коронаврус  COVID-19  вакцина  ЭпиВакКорона 

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