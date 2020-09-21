21 сентября. Mossovetinfo.ru - Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал об опасности перехода на четырехдневную рабочую неделю.



По мнению Онищенко, такой переход повысит употребление алкоголя, так как в стране недостаточно развита индустрия досуга.



«Потому что мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния», - заявил Онищенко в интервью «Комсомольской правде».



Кроме того, Онищенко отметил, что часть людей будет в дополнительный выходной «просто лежать на диване», так как некуда пойти вместе с семьей.



Помимо этого, по мнению Онищенко переход на четырехдневную рабочую неделю сейчас невозможен из-за сложной экономической ситуации.