21 сентября. Mossovetinfo.ru - Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал об опасности перехода на четырехдневную рабочую неделю.
По мнению Онищенко, такой переход повысит употребление алкоголя, так как в стране недостаточно развита индустрия досуга.
«Потому что мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния», - заявил Онищенко в интервью «Комсомольской правде».
Кроме того, Онищенко отметил, что часть людей будет в дополнительный выходной «просто лежать на диване», так как некуда пойти вместе с семьей.
Помимо этого, по мнению Онищенко переход на четырехдневную рабочую неделю сейчас невозможен из-за сложной экономической ситуации.
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