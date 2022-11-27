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Мнения     27.11.2022 11:53

Генсек НАТО признал, что поддержка Украины дорого обходится жителям стран Запада

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Теги:  НАТО  Столтенберг  мнение  Украина  поддержка  тяжелые времена  переговоры  Путин 

27 ноября. Mossovetinfo.ru - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в воскресенье в интервью немецкой газете Welt am Sonntag высказал мнение, что поддержка Украины дорого обходится жителям стран Запада.

"Рост счетов за продукты питания и электроэнергию означает тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе", сказал Столтенберг.

В то же время генсек НАТО заметил, что необходимо "поддерживать и увеличивать" помощь Киеву, отметив что "можно усилить позицию Украины за столом переговоров, если оказать ей военную поддержку".

Напомним, что летом 2022 года Президент РФ Владимир Путин сказал, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до "последнего украинца", являются трагедией для всего украинского народа, но, вероятно, что это неизбежно", - сказал Путин на встрече с руководством Госдумы и главами фракций.

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Теги: 
НАТО  Столтенберг  мнение  Украина  поддержка  тяжелые времена  переговоры  Путин 

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