Другие материалы
-
Мнения
22.09.2023, 09:12
Глава Еврокомиссии «врет», возлагая ответственность за бомбардировку Хиросимы на Россию - МИД РФ
22 сентября — Mossovetinfo.ru — Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен «врет», возлагая ответственность за бомб...
-
Мнения
20.09.2023, 10:00
Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопленником, «который может затянуть на глубину»
20 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент Польши, выступая на брифинге для польских СМИ в Нью-Йорке, сравнил Украину ...
-
Мнения
14.09.2023, 09:10
Зеленский не начинает переговоры с РФ, желая дальше убивать украинцев - экс-советник Кучмы
14 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент Украины Владимир Зеленский не начинает переговоры по урегулированию конф...