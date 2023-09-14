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Мнения     22.09.2023 09:12

Глава Еврокомиссии «врет», возлагая ответственность за бомбардировку Хиросимы на Россию - МИД РФ

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Теги:  Хиросима  бомбардировка  ответственность  Захарова  МИД  мнение  Еврокомиссия  Урсула фон дер Ляйен 

22 сентября — Mossovetinfo.ru — Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен «врет», возлагая ответственность за бомбардировку Хиросимы на Россию, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в telegram-канале. Захарова назвала заявления председателя ЕК отвратительными и опасными не соответствующие действительности.

Захарова напомнила о речи, которую фон дер Ляйен ранее произнесла на вручении награды премьер министру Японии Фумио Кисиде, родившемуся в Хиросиме.

«Вы выросли на историях выживших. И вы хотели, чтобы мы послушали те же истории. (...) Это было отрезвляющее начало G7, которое я никогда не забуду, особенно в то время, когда Россия угрожает снова применить ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно, в свете Хиросимы — непростительно», — сказала глава ЕК, обращаясь к Кисиде.

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Теги: 
Хиросима  бомбардировка  ответственность  Захарова  МИД  мнение  Еврокомиссия  Урсула фон дер Ляйен 

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