Глава Еврокомиссии «врет», возлагая ответственность за бомбардировку Хиросимы на Россию - МИД РФ

22 сентября — Mossovetinfo.ru — Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен «врет», возлагая ответственность за бомбардировку Хиросимы на Россию, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в telegram-канале. Захарова назвала заявления председателя ЕК отвратительными и опасными не соответствующие действительности.



Захарова напомнила о речи, которую фон дер Ляйен ранее произнесла на вручении награды премьер министру Японии Фумио Кисиде, родившемуся в Хиросиме.



«Вы выросли на историях выживших. И вы хотели, чтобы мы послушали те же истории. (...) Это было отрезвляющее начало G7, которое я никогда не забуду, особенно в то время, когда Россия угрожает снова применить ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно, в свете Хиросимы — непростительно», — сказала глава ЕК, обращаясь к Кисиде.