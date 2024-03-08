Глава ЦИК заявила, что выборы президента впервые пройдут в токсичной международной атмосфере

14 марта — Mossovetinfo.ru — Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на членов избиркомов постоянно оказывается давление извне, и заявила, что выборы «впервые проводятся в сложной, экстремальной ситуации, при токсичной международной атмосфере».



«Несмотря на огромное давление, которое испытывают члены наших комиссий, никто не дрогнул. Вы знаете, мы испытываем все постоянно (давление), угрозы получаем, находимся под санкциями», — также сказала глава ЦИК.



Как сообщила председатель Центризбиркома, к выборам изготовлено 113 574 550 избирательных бюллетеней. Они доставлены на более чем 94 тыс. участков во всех 89 субъектах РФ.



Памфилова также сообщила, что ЦИК аккредитовал на выборы 12 645 журналистов от 2 458 СМИ.