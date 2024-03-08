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Мнения
14.03.2024, 11:09
Глава ЦИК заявила, что выборы президента впервые пройдут в токсичной международной атмосфере
14 марта — Mossovetinfo.ru — Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на членов избиркомов постоянно оказывае...
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Мнения
10.03.2024, 10:21
Папа Римский полагает, что Киев должен иметь смелость пойти на мирные переговоры
10 марта — Mossovetinfo.ru — Папа Римский Франциск считает, что Украина должна пойти на мирные переговоры, проявив му...
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Мнения
08.03.2024, 07:18
Посольства США и Британии предупредили об угрозе терактов на 8-е марта в Москве
8 марта — Mossovetinfo.ru — «Посольства США и Британии предупредили об угрозе терактов на 8-е марта в Москве. Скоорди...