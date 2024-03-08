 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Мнения     14.03.2024 11:09

Глава ЦИК заявила, что выборы президента впервые пройдут в токсичной международной атмосфере

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ЦИК  Памфилова  выборы  готовность  атмосфера 

14 марта — Mossovetinfo.ru — Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на членов избиркомов постоянно оказывается давление извне, и заявила, что выборы «впервые проводятся в сложной, экстремальной ситуации, при токсичной международной атмосфере».

«Несмотря на огромное давление, которое испытывают члены наших комиссий, никто не дрогнул. Вы знаете, мы испытываем все постоянно (давление), угрозы получаем, находимся под санкциями», —  также сказала глава ЦИК.

Как сообщила председатель Центризбиркома, к выборам изготовлено 113 574 550 избирательных бюллетеней. Они доставлены на более чем 94 тыс. участков во всех 89 субъектах РФ.

Памфилова также сообщила, что ЦИК аккредитовал на выборы 12 645 журналистов от 2 458 СМИ.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ЦИК  Памфилова  выборы  готовность  атмосфера 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:09 Мнения Глава ЦИК заявила, что выборы президента впервые пройдут в токсичной международной атмосфере

10:53 Происшествия ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС

10:40 Город (Москва и область) Собянин просит москвичей сделать свой выбор на выборах Президента Российской Федерации

09:29 В России Путин: у РФ не будет красных линий против тех, кто угрожает ей тем же

08:19 Город (Москва и область) Собянин: каждый второй москвич уже получил доступ к электронной медицинской карте

Актуальные материалы

13:56 В России Собянин на встрече доложил Путину об итогах развития Москвы в 2023 году

19:13 Город (Москва и область) Путин и Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

11:57 В России Совет Федерации России назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года

12:17 Город (Москва и область) Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье

08:21 В мире Путин дал интервью Китайской медиакорпорации - ответы по украинскому вопросу

23:40 В мире Путин: мы хотим жить в открытом, справедливом, безопасном мире

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru