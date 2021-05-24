Глава ВОЗ спрогнозировал появление нового опасного вируса

24 мая. Mossovetinfo.ru — Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на открывшейся 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве заявил о появлении нового смертоносного вируса.



«Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус», - заявил Гебрейесус.



Глава ВОЗ также отметил, что пандемия коронавируса в мире продолжается из-за отсутствия международной солидарности и желания обмениваться данными, а также поставлять ресурсы и технологии. И если это не изменится, то мир не будет готов и к появлению нового вируса.



По данным ВОЗ на 23 мая в мире более 166 миллионов человек заразились коронавирусом, более 3 миллионов из них скончались.