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Мнения     24.05.2021 16:03

Глава ВОЗ спрогнозировал появление нового опасного вируса

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Теги:  ВОЗ  вирусы  коронавирус  пандемия 

24 мая. Mossovetinfo.ru — Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на открывшейся 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве заявил о появлении нового смертоносного вируса.

«Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус», - заявил Гебрейесус.

Глава ВОЗ также отметил, что пандемия коронавируса в мире продолжается из-за отсутствия международной солидарности и желания обмениваться данными, а также поставлять ресурсы и технологии. И если это не изменится, то мир не будет готов и к появлению нового вируса.

По данным ВОЗ на 23 мая в мире более 166 миллионов человек заразились коронавирусом, более 3 миллионов из них скончались.

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Теги: 
ВОЗ  вирусы  коронавирус  пандемия 

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