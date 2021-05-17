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Мнения     17.05.2021 09:57

Голикова предложила расширить использование маткапитала

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Теги:  Татьяна Голикова  материнский капитал  использование 

17 мая. Mossovetinfo.ru — Вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к президенту России Владимиру путину с предложением расширить направления использования материнского капитала, сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Голикова предлагает разрешить использовать маткапитал на самостоятельное строительство и реконструкцию личных домов сразу после рождения ребенка (в настоящее время использовать маткапитал на эти цели можно только когда ребенку исполнится 3 года). Кроме того, вице-премьер предложила разрешить использовать маткапитал на оплату частных образовательных услуг, в организациях и у ИП, имеющих лицензию.

Если президент одобрит предложения Голиковой, вице-премьер намерена дать Минтруду поручение подготовить соответствующий законопроект.

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Теги: 
Татьяна Голикова  материнский капитал  использование 

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