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Мнения     07.05.2023 22:26

Гонка вооружений в сфере ИИ будет отличаться от предыдущих - Киссинджер

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Теги:  Киссинджер  искусственный интеллект  ИИ  оружие  проблема 

7 мая, Mossovetinfo.ru - Гонка вооружений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) не будет похожа на предыдущие, из-за проблемы с разработкой теорий о том, как можно одержать в ней победу. Такое мнение высказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в транслировавшемся в воскресенье интервью телекомпании Си-би-эс, - сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос, будет ли гонка вооружений в области ИИ Киссинджер сказал: "Да, но она будет носить другой характер. Поскольку в предыдущих гонках вооружений (в том числе гонку в ядерного оружия - ред.) вы могли разработать правдоподобные теории о том, как вы можете одержать победу. Это совершенно новая проблема в интеллектуальном плане".

По мнению Киссинджера , "полагаясь на ответ [ИИ], нельзя перепроверить его" и "мы не можем проанализировать все приобретенные машиной знания". Киссенджер сказал, что сейчас пытается привлечь внимание к важности влияния этой проблемы.

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Теги: 
Киссинджер  искусственный интеллект  ИИ  оружие  проблема 

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