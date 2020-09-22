22 сентября. Mossovetinfo.ru - Глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал дальнейшее снижение ставок по ипотеке, об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».



При этом Греф также предположил, что запущенная правительством программа льготной ипотеки под 6,5% может быть продлена на какой-то срок, но все же закончится, так как требует от государства серьезных расходов.



«Разрыв ставок не столь драматичен сейчас уже, и если, дальше как мы обсуждали, ставка ЦБ будет и дальше снижаться, я думаю, ставки по ипотеке будут дальше немножко снижаться еще», - заявил Греф.



Также глава Сбербанка отметил, что на льготную госпрограмму ипотеки существует серьезный спрос, так как граждане понимают, что программа скоро завершится и хотят успеть купить жилье на льготных условиях. Это провоцирует рост цен на рынке жилья, что может негативно сказаться после того, как программа завершится.



Программа Льготной ипотеки была запущена по предложению президента России Владимира Путина в середине апреля. Первоначально планировалось, что программа будет действовать до 1 ноября текущего года. Однако в июле премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство рассматривает вопрос продления программы.