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05.04.2024, 09:58
Идея вступления Украины в НАТО напомнила Маску начало фильма о ядерном апокалипсисе
5 апреля — Mossovetinfo.ru —— Идея и действия по вступлению Украины в НАТО напомнили Маску начало фильма о ядерном а...
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30.03.2024, 09:57
Туск: в Европе началась предвоенная эпоха
30 марта — Mossovetinfo.ru —— Европа вступает в «предвоенную эпоху» впервые с 1945 года, заявил премьер Польши Дональд...
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29.03.2024, 19:51
В Госдуме предлагают запретить иноагентам избираться – Гусев, Миронов
29 марта — Mossovetinfo.ru —— Первый заместитель руководителя фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ" в Госдуме, п...