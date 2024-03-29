Идея вступления Украины в НАТО напомнила Маску начало фильма о ядерном апокалипсисе

5 апреля — Mossovetinfo.ru —— Идея и действия по вступлению Украины в НАТО напомнили Маску начало фильма о ядерном апокалипсисе.



"Именно так начинается фильм о ядерном апокалипсисе", - прокомментировал миллиардер в своей соцсети видеозапись выступления Блинкена, прикрепив к сообщению кадры из фильма "На следующий день", в котором демонстрируется гипотетическая ядерная война между США и СССР.



Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что цель июльского саммита НАТО в Вашингтоне заключается в содействии "возведению моста" к членству Украины в альянсе.