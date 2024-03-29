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Мнения     05.04.2024 09:58

Идея вступления Украины в НАТО напомнила Маску начало фильма о ядерном апокалипсисе

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Теги:  США  НАТО  Украина  Блинкен  Маск  сценарии  мнения 

5 апреля — Mossovetinfo.ru —— Идея и действия по вступлению Украины в НАТО напомнили Маску начало фильма о ядерном апокалипсисе.

"Именно так начинается фильм о ядерном апокалипсисе", - прокомментировал миллиардер в своей соцсети видеозапись выступления Блинкена, прикрепив к сообщению кадры из фильма "На следующий день", в котором демонстрируется гипотетическая ядерная война между США и СССР.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что цель июльского саммита НАТО в Вашингтоне заключается в содействии "возведению моста" к членству Украины в альянсе.

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Теги: 
США  НАТО  Украина  Блинкен  Маск  сценарии  мнения 

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