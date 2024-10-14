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Мнения     20.10.2024 11:12

Илон Маск: в случае победы Камалы Харрис на выборах США ждет серьезная цензура

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Теги:  США  президент  выборы  Маск  Трамп  Харрис  цензура  мнение 

20 октября — Mossovetinfo.ru — США в случае победы на президентских выборах кандидата от Демократической партии и действующего вице-президента страны Камалы Харрис ждет серьезная цензура заявил на встрече с избирателями в штате Пенсильвания в поддержку республиканца Дональда Трампа американский миллиардер Илон Маск.

«Полагаю, что нас будет ждать серьезная цензура в случае наступления режима Камалы (Харрис – ред.). Предпринимаются большие усилия по установлению цензуры под предлогом борьбы с дезинформацией», — сказал Маск, отвечая на вопрос об угрозе цензуры.

Также Илон Маск обещает ежедневно выплачивать избирателям по 1 млн долларов в рамках своей кампании в поддержку Трампа.

Принадлежащий миллиардеру фонд поддержки Трампа выделит деньги тем, кто подпишет петицию, призывающую зарегистрироваться для голосования. Субботнее мероприятие Маска в Гаррисберге стало третьим за столько же дней в Пенсильвании, где Илон Маск в самых ярких красках описывает ноябрьские выборы и призывает своих сторонников проголосовать досрочно и побудить других сделать то же самое.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.
Трамп допустил, что в случае своей победы назначит Маска на какой-либо пост в своей администрации.

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Теги: 
США  президент  выборы  Маск  Трамп  Харрис  цензура  мнение 

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