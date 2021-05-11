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Мнения
14.05.2021, 12:19
Инфекционист объяснил резкий рост заболеваемости COVID-19 в Москве
14 мая. Mossovetinfo.ru — Резкий прирост числа новых заболевших коронавирусом в Москве скорее всего связан с майскими праздниками, заявил врач-инфекционист Николай Малышев. «Вполне возможно, что...
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Мнения
13.05.2021, 09:30
Эксперт связала уровень заболеваемости COVID-19 в России с погодой
13 мая. Mossovetinfo.ru — В ближайшие два месяца уровень заболеваемости коронавирусом в России будет зависеть от погоды, сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора Школы системной биологии Универси...
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Мнения
11.05.2021, 17:06
Блокадница Ленинграда назвала Малышеву преступницей после слов о диете
11 мая. Mossovetinfo.ru — Председатель общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района Санкт-Петербурга Жанна Киселева назвала преступными слова телеведущей Елены Малышевой о диете, сообщае...