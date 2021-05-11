14 мая. Mossovetinfo.ru — Резкий прирост числа новых заболевших коронавирусом в Москве скорее всего связан с майскими праздниками, заявил врач-инфекционист Николай Малышев. «Вполне возможно, что...

13 мая. Mossovetinfo.ru — В ближайшие два месяца уровень заболеваемости коронавирусом в России будет зависеть от погоды, сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора Школы системной биологии Универси...