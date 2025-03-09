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Мнения
06.04.2025, 08:13
JPMorgan Chase & Co ожидает рецессии в экономике США в этом году с учётом вероятного влияния тарифов
6 апреля — Mossovetinfo.ru — Компания JPMorgan Chase & Co. заявила, что ожидает рецессии в экономике США в этом году с уч...
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Мнения
11.03.2025, 17:45
Заммэра Москвы полагает, что скорость самокатов определят исходя из конкретных обстоятельств
11 Марта — Mossovetinfo.ru — Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщи...
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Мнения
09.03.2025, 10:40
О необходимости немедленно завершить конфликт в Украина заявила экс-премьер Тимошенко
9 марта — Mossovetinfo.ru — О необходимости немедленно завершить конфликт в Украине, боевые действия, заявила украи...