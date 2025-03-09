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Мнения     06.04.2025 08:13

JPMorgan Chase & Co ожидает рецессии в экономике США в этом году с учётом вероятного влияния тарифов

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Теги:  США  Трамп  тарифы  глобальные тарифы  экономика  рецессия  прогнозы  мнения 

6 апреля — Mossovetinfo.ru —  Компания JPMorgan Chase & Co. заявила, что ожидает рецессии в экономике США в этом году с учётом вероятного влияния тарифов, объявленных на этой неделе администрацией Трампа. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Теперь мы ожидаем, что реальный ВВП сократится из-за тарифов, и на весь год мы прогнозируем рост реального ВВП на -0,3% по сравнению с 1,3% ранее», — заявил в пятницу главный экономист банка по США Майкл Фероли в заметке для клиентов, имея в виду валовой внутренний продукт.

«Ожидается, что прогнозируемое сокращение экономической активности приведёт к снижению найма и со временем повысит уровень безработицы до 5,3%», — сказал Фероли.

Также, по информации Bloomberg , по крайней мере, за последние два дня рыночная катастрофа, которой опасалась Уолл-стрит, уничтожила 5,4 триллиона долларов и довела индекс S&P 500 до самого низкого уровня за 11 месяцев. По всему миру растут опасения по поводу рецессии. А руководители компаний, которые поддерживали обещания администрации Трампа снизить налоги и ослабить регулирование, теперь борются с экономической программой, которая может разрушить их бизнес.

Частные инвестиционные компании откладывают первичное публичное размещение акций и снижают ожидания от возвращения к сделке, которая, как они надеялись, поможет увеличить сбор средств. Хедж-фонды размышляют о том, не слишком ли непредсказуем следующий шаг Трампа, чтобы делать на него ставку. Руководители банков, которые прогнозировали более благоприятную для роста экономику, вынуждены снижать ожидания, а экономисты JPMorgan Chase & Co. прогнозируют рецессию в США в этом году.

Трамп с 5 апреля 2025 года ввел «глобальный тариф», а с 9 апреля начнут действовать повышенные тарифы для стран с наибольшими торговыми дефицитами, говорится в заявлении Белого дома.

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Теги: 
США  Трамп  тарифы  глобальные тарифы  экономика  рецессия  прогнозы  мнения 

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