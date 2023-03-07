К 5-8 апреля снег в Москве полностью сойдет, растает - синоптик

19 марта. Mossovetinfo.ru - В начале следующей недели весна снова вступит в свои права, температура пойдет вверх и снова мы окунемся в большое тепло, а к 5-8 апреля снег в Москве полностью сойдет, растает. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru).



«В субботу и воскресенье солнца должно быть очень и очень много. А в начале следующей недели весна снова вступит в свои права, температура пойдет вверх и снова мы окунемся в большое тепло», — заявил синоптик.



«По тому характеру таяния снега, которое уже идет, и по перспективам на ближайшую десятидневку, которая, будет достаточно теплая, получается где-то 5-8 апреля снег сойдет. За последние два дня он уже убавился минимум на 10 см», — сообщил Шувалов.