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Мнения     02.03.2023 03:54

Кадыров заявил о зарождении «новой России»

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Теги:  Кадыров  Россия  политика  мнение  СВО 

2 марта, Mossovetinfo.ru - "На наших новых (старых) территориях в зоне проведения СВО мы не только боремся с бандеровским нацизмом и глобальным сатанизмом. В наше действительно нелегкое время именно здесь в кроваво-огненном месиве зарождается НОВАЯ РОССИЯ - Россия бесстрашных воинов-героев и самоотверженных тружеников", - заявил Глава Чечни Рамзан Кадыров оценивая в своем Telegram-канале происходящие в мире событиям.

Глава Чечни написал, что склоняется к мнению тех, кто считает нынешнее время "историческим, определяющим будущее положение России на политической карте мира".

Рамзан Кадыров отметил, что его оценка происходящего "может удивить или шокировать кое-кого на первый взгляд, но время сейчас реально счастливое".

"Во-первых, потому что оно наступило бы в любом случае. И тогда во главе страны мог бы оказаться не Путин, спасающий огромную многонациональную страну и заодно все вменяемое человечество, а какой-нибудь либеральный слизняк. Тогда великому государству пришел бы неминуемый конец, а его многочисленные народы, брошенные на произвол судьбы (как когда-то Чеченская Республика после распада СССР), оказались бы в катастрофическом состоянии гражданского и межнационального противостояния. Истинное счастье - жить в стране, во главе которой стоит сильная и несгибаемая личность, способная сплотить и повести за собой весь народ на защиту исконных интересов государства", - отметил Глава ЧР.

Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова


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Теги: 
Кадыров  Россия  политика  мнение  СВО 

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