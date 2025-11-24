Хуснуллин: стройотрасль в России отстает по внедрению искусственного интеллекта

26 ноября — Mossovetinfo.ru — Строительство, стройотрасль и девелопмент в России отстают по внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ). Такое мнение вице-премьер РФ Марат Хуснуллин высказал на Domclick Digital Forum, отметив в своем выступлении позитивный опыт Китая по внедрению ИИ в народном хозяйстве и строительстве.



По словам Хуснуллина, опираясь в работе на ИИ можно существенно поднять производительность труда в строительстве, которая сейчас в России в два-три раза ниже, чем в развитых странах.



Надо вкладываться в искусственный интеллект. Я сам лично считаю, что мы очень серьезно не доработали. Особенно в нашей строительной отрасли, в девелопменте мы очень сильно отстаем, - отметил вице-премьер РФ.



Также Хуснуллин сказал, что необходимо решить вопрос создания цифровых двойников городов и напомнил, что в Москве много лет пытались это сделать.

По мнению Хуснуллина, Москва, как лидер, с имеющимся огромным заделом в этой работе и технологиями, - сделает это и Россия воспользуется опытом Москвы.



Телеграм-канал Domclick Digital Forum, подводя итоги первого дня форума отмечает, что на Domclick Digital Forum прошло главное отраслевое событие года — пленарное заседание «Будущее недвижимости и недвижимость будущего». Вместе с первыми лицами государства и топ-экспертами обсудили, что ждет рынок. Ключевые выводы:



✅ От метров — к среде. Пора уходить от строительства «квадратов» к созданию комфортных пространств для жизни. Ежегодные инвестиции россиян в недвижимость — 16 трлн рублей — должны работать на это.



✅ Стройка ждет ИИ-революции. Строительство — самое перспективное поле для внедрения искусственного интеллекта.



✅ Производительность в отрасли за 15 лет упала на 40%, и технологии — ключ к прорыву. Сбер уже работает над продуктом, чтобы ускорить весь цикл стройки.



✅ Ипотека: что дальше? Участники дискуссии предупредили: резкий уход от господдержки сделает жилье недоступным для многих. Но ставки будут снижаться, а доля рыночных программ — расти.



✅ Города будущего уже здесь. Проект «СберСити» — пример того, как ИИ, экология и безопасность создают новую реальность.



✅ Главный итог. Будущее за умным регулированием, технологиями и комплексным развитием. Как сказали на форуме: «Если вы не занимаетесь ИИ — ИИ займётся вами».