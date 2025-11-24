 
Актуальные темы: переговоры
Мнения     26.11.2025 18:22

Хуснуллин: стройотрасль в России отстает по внедрению искусственного интеллекта

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Domclick Digital Forum  Хуснуллин  строительство  планирование  стройотрасль  Россия  ИИ  искусственный интеллект  отставание  мнение 

26 ноября — Mossovetinfo.ru — Строительство, стройотрасль и девелопмент в России отстают по внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ). Такое мнение вице-премьер РФ Марат Хуснуллин высказал на Domclick Digital Forum, отметив в своем выступлении позитивный опыт Китая по внедрению ИИ в народном хозяйстве и строительстве.

По словам Хуснуллина, опираясь в работе на ИИ можно существенно поднять производительность труда в строительстве, которая сейчас в России в два-три раза ниже, чем в развитых странах.

Надо вкладываться в искусственный интеллект. Я сам лично считаю, что мы очень серьезно не доработали. Особенно в нашей строительной отрасли, в девелопменте мы очень сильно отстаем, - отметил вице-премьер РФ.

Также Хуснуллин сказал, что необходимо решить вопрос создания цифровых двойников городов и напомнил, что в Москве много лет пытались это сделать.
По мнению Хуснуллина, Москва, как лидер, с имеющимся огромным заделом в этой работе и технологиями, - сделает это и Россия воспользуется опытом Москвы.

Телеграм-канал Domclick Digital Forum, подводя итоги первого дня форума отмечает, что на Domclick Digital Forum прошло главное отраслевое событие года — пленарное заседание «Будущее недвижимости и недвижимость будущего». Вместе с первыми лицами государства и топ-экспертами обсудили, что ждет рынок.  Ключевые выводы:

От метров — к среде. Пора уходить от строительства «квадратов» к созданию комфортных пространств для жизни. Ежегодные инвестиции россиян в недвижимость — 16 трлн рублей — должны работать на это.

✅ Стройка ждет ИИ-революции. Строительство — самое перспективное поле для внедрения искусственного интеллекта.

✅ Производительность в отрасли за 15 лет упала на 40%, и технологии — ключ к прорыву. Сбер уже работает над продуктом, чтобы ускорить весь цикл стройки.

✅ Ипотека: что дальше? Участники дискуссии предупредили: резкий уход от господдержки сделает жилье недоступным для многих. Но ставки будут снижаться, а доля рыночных программ — расти.

✅ Города будущего уже здесь. Проект «СберСити» — пример того, как ИИ, экология и безопасность создают новую реальность.

✅ Главный итог. Будущее за умным регулированием, технологиями и комплексным развитием. Как сказали на форуме: «Если вы не занимаетесь ИИ — ИИ займётся вами».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Domclick Digital Forum  Хуснуллин  строительство  планирование  стройотрасль  Россия  ИИ  искусственный интеллект  отставание  мнение 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

18:22 Мнения Хуснуллин: стройотрасль в России отстает по внедрению искусственного интеллекта

14:19 Город (Москва и область) Приложение для записи в поликлиники Москвы ЕМИАС работает в штатном режиме после сбоя

12:47 Происшествия Пресечена деятельность членов этнической ОПГ вымогавших денежные средства у раненых бойцов СВО

08:03 Мнения Создание РОС позволит России сохранить собственную пилотируемую программу, не завися от решений и санкций других стран.

07:44 Город (Москва и область) Иски на 922 млн руб. о возмещении ущерба от коррупции направила в суды прокуратура Москвы

Актуальные материалы

20:45 В мире Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште

21:38 В мире «Крайне враждебными» назвал Трамп решение Китая ограничить экспорт редкоземельных элементов

16:25 В мире Соглашение о Силе Сибири-2 стало дипломатической победой Путина – Блумберг

09:05 В мире Путин: РФ и Китай одинаково смотрят на продвижение справедливого мироустройства

09:52 Общество Школьные чаты в Москве переведут в мессенджер Мах

21:33 В мире Путин провел в Кремле Совещание по итогам российско-американской встречи в верхах

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru