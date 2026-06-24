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Происшествия     24.06.2026 22:41

За оправдание деятельности запрещенной террористической организации задержан житель Москвы

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Теги:  терроризм  организация  оправдание  задержание  УФСБ 

24 июня — Mossovetinfo.ru — УФСБ России по городу Москве и Московской области во взаимодействии с ЦПЭ ГУ МВД России по городу Москве при силовой поддержке ГУ Росгвардии по городу Москве пресечена противоправная деятельность уроженца Киевской области Украины, 1994 года рождения, причастного к публичному оправданию терроризма. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Установлено, что злоумышленник разместил в телеграм-каналах публикации, в которых высказал одобрение действиям украинских военизированных формирований, признанных в Российской Федерации террористическими организациями.

На основании представленных результатов оперативно-разыскной деятельности ГСУ СК России по городу Москве в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). Максимальный срок лишения свободы по инкриминируемой статье составляет 7 лет.

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Теги: 
терроризм  организация  оправдание  задержание  УФСБ 

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