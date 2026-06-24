Число жертв землетрясения в Венесуэле может превысить десятки тысяч

25 июня — Mossovetinfo.ru — В Венесуэле произошло землетрясение магнитудой до 7,5. Власти республики сообщили о разрушениях, по оценке Геологической службы США, число жертв по предварительной оценке может превысить 100 тыс.



Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение.



По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 7,2 произошло примерно в 160 км (100 милях) к западу от Каракаса, а менее чем через минуту за ним последовал толчок магнитудой 7,5.



Также по данным Геологической службы США, вероятность гибели от 10 000 до 100 000 человек составляет 44%.



Центры предупреждения о цунами в США заявили, что угрозы цунами нет, и отменили предупреждение о потенциально опасных волнах в таких регионах, как Пуэрто-Рико и Виргинские острова.



Из-за повреждений закрыли международный аэропорт.



После землетрясения в стране ухудшилась работа интернета, сообщила международная служба мониторинга NetBlocks.



По материалам CNN, Bloomberg