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Происшествия     25.06.2026 05:59

Число жертв землетрясения в Венесуэле может превысить десятки тысяч

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Теги:  Венесуэла  землетрясение 

25 июня — Mossovetinfo.ru — В Венесуэле произошло землетрясение магнитудой до 7,5. Власти республики сообщили о разрушениях, по оценке Геологической службы США, число жертв по предварительной оценке может превысить 100 тыс.

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 7,2 произошло примерно в 160 км (100 милях) к западу от Каракаса, а менее чем через минуту за ним последовал толчок магнитудой 7,5.

Также по данным Геологической службы США, вероятность гибели от 10 000 до 100 000 человек составляет 44%.

Центры предупреждения о цунами в США заявили, что угрозы цунами нет, и отменили предупреждение о потенциально опасных волнах в таких регионах, как Пуэрто-Рико и Виргинские острова.

Из-за повреждений закрыли международный аэропорт.

После землетрясения в стране ухудшилась работа интернета, сообщила международная служба мониторинга NetBlocks.

По материалам CNN, Bloomberg

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Теги: 
Венесуэла  землетрясение 

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