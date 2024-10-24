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Мнения     09.11.2024 18:20

Китай демонстрирует успехи в защите экологии не на словах, а на деле — спецпредставитель президента РФ

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Теги:  Китай  экология  климат  ООН  цели  эффективность  мнение  спецпредставитель президента РФ 

9 ноября — Mossovetinfo.ru — Китай демонстрирует успехи в защите экологии не на словах, а на деле. Так оценивает действия китайских властей по решению проблемы изменения климата специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, председатель российской части Китайско-российского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов, — сообщает Синьхуа.

«Вызывает большое уважение то, как власти Китая ставят экологические цели и добиваются их выполнения", — сказал он в интервью Синьхуа в преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет с 11 по 22 ноября в Баку, столице Азербайджана.

Б. Титов напомнил, что, согласно Докладу о политике и действиях Китая по реагированию на изменение климата в 2024 году, опубликованному Министерством экологии и окружающей среды КНР, доля неископаемой энергии в общем объеме энергопотребления Китая достигла 17,9 проц. «Не понаслышке знаем и об успехах электротранспорта, который снижает и выбросы двуокиси углерода, и, что не менее важно, уровень загрязнения воздуха, что как раз соответствует понятию "экологической цивилизации". Так что Китай действует широким фронтом, это важный, интересный опыт», — добавил он.

По словам собеседника агентства, Китай обладает бесценным опытом по наращиванию площади лесов, которые считаются природным решением улавливания двуокиси углерода.

Б. Титов отметил, что 14-я пятилетка (2021-2025) в КНР в целом характеризуется значительным вниманием к "зеленой" повестке. Среди важных целей пятилетнего плана социально-экономического развития — снижение энергоемкости ВВП и объема выбросов двуокиси углерода на единицу ВВП, соответственно, на 13,5 проц. и 18 проц. «Причем, в отличие от других показателей, экологические индикаторы являются обязательными для выполнения», — подчеркнул он.

Спецпредставитель президента РФ также обратил внимание на то, что Китай, который планирует стать углеродно-нейтральным к 2060 году, одним из первых реализует сопряжение добровольного и обязательного углеродных рынков.

Б. Титов считает, что очень важно создание действительно справедливого глобального углеродного рынка, в рамках которого страны смогут обмениваться углеродными единицами. «Глобальный карбоновый рынок — тот инструмент, который способен решить многие проблемы, связанные с достижением углеродной нейтральности», — отметил он.

По его мнению, эту тему нужно активнее продвигать в рамках БРИКС и ШОС, тем более что 2025 год объявлен ШОС годом устойчивого развития. «Рассчитываем, что в следующем году в ШОС появится совет по устойчивому развитию, который и займется сближением экологических стандартов наших стран», — сказал Б. Титов.

«Надеемся, что на COP29 будут продемонстрированы новые веяния, основанные на концепции справедливого перехода и базирующиеся на реальных финансовых механизмах», — заключил спецпредставитель президента РФ.

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Теги: 
Китай  экология  климат  ООН  цели  эффективность  мнение  спецпредставитель президента РФ 

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