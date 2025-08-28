Другие материалы
Мнения
16.09.2025, 06:54
Краснов: необходимо обеспечить доверие людей к судебной системе
16 сентября — Mossovetinfo.ru — Генеральный прокурор Игорь Краснов накануне, на заседании Высшей квалификационной к...
Мнения
06.09.2025, 18:34
Песков заявил, что переписки в любых мессенджерах прозрачны для спецслужб - ТАСС
6 сентября — Mossovetinfo.ru — Переписка в любых мессенджерах абсолютно прозрачна для представителей спецслужб. Об ...
Мнения
28.08.2025, 07:27
Вэнс назвал Украину при Байдене «странной денежной ямой»
28 августа — Mossovetinfo.ru — Администрация предыдущего президента США Джо Байдена выделяла Владимиру Зеленскому ...