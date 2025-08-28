Краснов: необходимо обеспечить доверие людей к судебной системе

16 сентября — Mossovetinfo.ru — Генеральный прокурор Игорь Краснов накануне, на заседании Высшей квалификационной коллегии судей, заявил, что основной задачей является обеспечение доверия людей к судебной системе. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию своего корреспондента.



Самой основной задачей, на мой взгляд, является обеспечение доверия людей к судебной системе в целом. Я всегда говорю, что конечная цель права - это справедливость в рамках закона, поэтому наши люди должны находить справедливость в суде, - сказал Краснов.



В понедельник Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала Краснова на пост главы ВС РФ. Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) понадобилось менее семи минут для того, чтобы рассмотреть кандидатуру генпрокурора Игоря Краснова на вакантную должность председателя Верховного суда РФ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из здания Высшей квалификационной коллегию судей (ВККС).



Также Генпрокурор Игорь Краснов, претендующий на пост главы Верховного суда России, заявил на заседания ВККС, что высокий статус судьи не должен создавать иллюзию безнаказанности.



Высокий статус судьи не должен рождать иллюзию безнаказанности. Этот момент тоже необходимо учитывать, - сказал Краснов.



Краснов - единственный претендент на должность. Теперь его кандидатура должна пройти проверку в президентской комиссии, а затем утверждена Советом Федерации.



Председатель Верховного суда назначается сроком на 6 лет.