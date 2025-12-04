Кремль: обновленная Стратегия нацбезопасности США - залог переговоров по Украине

7 декабря — Mossovetinfo.ru — Обновленная Стратегия национальной безопасности США, опубликованная в конце минувшей недели, может быть залогом для «конструктивного» продолжения переговоров по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.



По словам представителя Кремля, действующая администрация США коренным образом отличается от предыдущих, и, поскольку президент Дональд Трамп «силен», это дает ему возможность корректировать концепцию в соответствии со своим видением.



Также Песков подчеркнул, что исключение России из числа «прямых угроз» США является позитивным шагом. В Кремле считают позитивным шагом исключение России из числа «прямых угроз» США в новой стратегии нацбезопасности, сообщает RT на русском.



«Корректировки, которые мы видим, я бы сказал, они соответствуют во многом и нашему видению, и, наверное, можно надеяться, на то, что это может быть скромным залогом того, что удастся конструктивно продолжить совместную работу над поиском мирного урегулирования по Украине — как минимум», — сказал Песков.



После публикации США новой Стратегии национальной безопасности Европа оказалась на стратегическом перепутье, отмечает The New York Times. Континент оказался между необходимостью сохранять трансатлантическую безопасность и стремлением выстраивать независимый курс в условиях новых реалий международной политики.