Мнения
07.12.2025, 12:14
Кремль: обновленная Стратегия нацбезопасности США - залог переговоров по Украине
7 декабря — Mossovetinfo.ru — Обновленная Стратегия национальной безопасности США, опубликованная в конце минувшей...
Мнения
04.12.2025, 21:38
Путин: «мессенджеры – Telegram и так далее – используются для того, чтобы как-то влиять на молодёжную среду»
4 декабря — Mossovetinfo.ru — В преддверии государственного визита в Индию Владимир Путин ответил на вопросы телеве...
Мнения
04.12.2025, 00:50
Трамп: встреча американской делегации с Путиным в Москве прошла хорошо
3 декабря — Mossovetinfo.ru — Встреча американской делегации с Путиным в Москве прошла хорошо, Уиткофф и Кушнер увер...