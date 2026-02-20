 
Актуальные темы: переговоры
Мнения     07.03.2026 08:54

Дорогая энергия ставит под вопрос конкурентоспособность ЕС на годы вперед – Дмитриев

Теги:  Европа  конкурентоспособность  цены  энергетика  провалы  Дмитриев  мнение 

7 марта— Mossovetinfo.ru — Цены на энергоресурсы наносят вред Европе и ставят под сомнение ее будущую конкурентоспособность. Такое мнение в своем аккаунте в телеграм-канале высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Дорогая энергия бьет по домохозяйствам, душит промышленность ЕС и ставит под вопрос конкурентоспособности континента на годы вперед», - написал он.

Так Дмитриев прокомментировал статью индийской газеты The Eastern Herald о текущем экономическом состоянии Европы.

Накануне Дмитриев в одном из своих аккаунтов в соцсетях написал, что ошибки главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в энергетической сфере будут преследовать ее.

«Урсула никогда не признает своих ошибок и, как и следовало ожидать, полностью отрицает свои энергетические провалы. Эти провалы и это отрицание будут преследовать ее и в мире, где цены на нефть превышают $100 за баррель», - написал Дмитриев.

Также накануне глава венгерского МИД Петер Сийярто, сообщил, что Еврокомиссия не оказала Венгрии и Словакии необходимой поддержки в споре с Украиной по вопросу о нефтепроводе "Дружба", -  ЕС в сговоре с Хорватией пытается помешать снабжению двух европейских стран энергоносителями.

