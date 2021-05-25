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Мнения     25.05.2021 11:06

Кудрин рассказал о способе победить бедность за несколько лет

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Теги:  Алексей Кудрин  Кудрин  социальная поддержка  имущественный ценз  бедность 

25 мая. Mossovetinfo.ru — Снизить уровень бедности в России можно не к 2030 году, как планирует правительство, а раньше, в течение трех-четырех лет, заявил в интервью «Известиям» председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

По мнению Кудрина, для этого необходимо сделать социальную помощь более адресной, ввести требования к получателям пособий, в том числе имущественный ценз.

«Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни», - заявил глава Счетной палаты.

С начала года такой подход используется при назначении пособий на детей от 3 до 7 лет малообеспеченным семьям.

По данным издания, Минтруд подготовил проект постановления правительства, который распространит такой подход на новые выплаты для малообеспеченных семей на детей от восьми до 17 и беременным женщинам в трудной ситуации.

Кудрин считает, что введенные критерии могли бы быть более жесткими, однако в социальной сфере реформы должны быть поэтапными, поэтому мягкий подход оправдан тем, что людей для начала необходимо приучить к адресности социальной помощи.

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Теги: 
Алексей Кудрин  Кудрин  социальная поддержка  имущественный ценз  бедность 

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