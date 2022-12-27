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Мнения     27.12.2022 08:46

Лавров считает, что США угрожают физическим устранением президента России

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Теги:  Лавров  МИД  мнение  интервью 

27 декабря, Mossovetinfo.ru - Заявления "неназванных официальных лиц" из Пентагона о нанесении "обезглавливающего удара" по Кремлю, по сути, говорят об угрозе физического устранения главы российского государства. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Дальше всех пошли в Вашингтоне: там некие "неназванные официальные лица" из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю "обезглавливающий удар", по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства. Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов", - сказал Лавров.

Кроме того, сообщает ТАСС, глава МИД РФ напомнил о поступающих от Запада конфронтационных сигналах в ядерной сфере.

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Теги: 
Лавров  МИД  мнение  интервью 

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