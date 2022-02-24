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Мнения     24.02.2022 23:26

Лидер справедливороссов призвал глав Минфина и ЦБ проснуться и успокоить граждан

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Теги:  ЦБ  Минфин  валюта  паника  Миронов  мнение 

24 февраля. Mossovetinfo.ru - По мнению лидера партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова, - «очень странно выглядит отсутствие реакции на «валютно-денежную» панику среди населения».

«Граждане и так не доверяют государству, а тут наши «денежные власти» как воды в рот набрали», - написал Миронов в своем канале в Telegram.

Миронов призвал глав Минфина и ЦБ - Антона Силуанова и Эльвиру Набиуллину выступить с разъяснениями в средствах массовой информации, отметив, что это является их прямой обязанностью.

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Теги: 
ЦБ  Минфин  валюта  паника  Миронов  мнение 

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